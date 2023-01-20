Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму один мільярд євро. Про це він сказав у п’ятницю, 20 січня, за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомив «Укрінформ».

«Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро», – поінформував Пісторіус і додав, що загальна вартість військової допомоги, яку надала Німеччина, перевищить 3,3 млрд євро.

За словами Пісторіуса, акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні. Він назвав ППО найпершим пріоритетом.

Німеччина, за його словами, відправить в Україну систему протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, ще 7 зенітних самохідних установок Gepard із запасів промисловості, подальші системи ППО Iris-T SLM і керовані ракети до них. Цей пакет також включає логістику й навчання солдатів. Пісторіус додав, що навчання українських військових на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня. Подальша допомога в стадії підготовки, сказав Пісторіус.

Ситуацію в Україні німецький міністр оборони описав як «надзвичайно драматичну» і зазначив, що «треба виходити з того, що це триватиме ще місяці». За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України і Німеччина не припинить таку підтримку.

Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок.

Пісторіус вперше був присутній на зустрічі в Рамштайні, адже був призначений міністром оборони лише напередодні. Він зізнався, що був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти загарбників.

Нагадаємо, за словами Пісторіуса, саміт у Рамштайні не прийняв рішення щодо надання Україні танків, зокрема – німецьких Leopard. Водночас він сказав, що Німеччина не стоятиме «на шляху партнерів», які захочуть передати Україні німецькі танки.