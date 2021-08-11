«Челсі» переміг «Вільяреал» у серії пенальті з рахунком 6:5

Лондонський футбольний клуб «Челсі» став володарем Суперкубку УЄФА сезону 2020/21. Матч проти іспанського «Вільярреала» у Белфасті завершився з рахунком 1:1, і переможець поєдинку визначила серія пенальті.

Від початку матчу гравці «Челсі» домінували на полі. Лондонський клуб міг відкрити рахунок вже на 8 хвилині після розіграшу кутового, проте воротар «Вільярреала» Серхіо Асенхо потягнув удар Тімо Вернера. Уже на 10 хвилині по воротах іспанців здалеку спробував пробити Н’Голо Канте, проте неточно.

Та вже на 27 хвилині Хакім Зієш у дотик вдало замкнув передачу Кая Гаверца – 1:0 на користь «Челсі». За кілька хвилин зрівняти рахунок мав шанс новачок «Вільярреала» Булай Діа, але воротар Едуар Менді врятував ситуацію.

У другому таймі гравці «Вільярреала» активізувалися і створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 53 хвилині після помилки воротаря і удару Жерара Морено «Челсі» врятувала лише стійка. Та все ж на 73 хвилині Морено бере реванш і зрівнює рахунок після красивої передачі Діа.

Основний час так і завершився з нічийним рахунком 1:1, додатковий час теж переможця не визначив. За кілька хвилин до завершення ігрового часу, передчуваючи серію пенальті, тренер англійців Томас Тухель замінив вортаря – замість Менді на поле вийшов Кепа Аррісабалага. Ставка спрацювала: завдяки сейву Аррісабалаги «Челсі» виграв серію пенальті з рахунком 6:5.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. «Челсі» виграв ЛЧ вдруге у своїй історії, перемігши «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0. Для «Вільярреала» перемога в Лізі Європи – найбільше досягнення в історії клубу. У фінальному матчі іспанці в серії пенальті перемогли «Манчестер Юнайтед».