Донеччани спробують захистити титул чинного володаря Кубка і прорватись до півфіналу

У вівторок, 2 квітня, «Олександрія» в межах 1/4 фіналу Кубка України прийматиме «Шахтар». Поєдинок відбудеться в Олександрії на стадіоні «Ніка» і розпочнеться о 14:00. Матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. Його асистентами будуть Дмитро Запороженко та Олександр Беркут, а за VAR відповідатиме Денис Шурман.

«Шахтар», чинний володар Кубка України, розпочав захист титулу зі стадії 1/8 фіналу, де переграв луганську «Зорю» (1:0). Своєю чергою «Олександрія» розгромила у гостях представника Першої ліги – ЮКСА (4:1).

У чемпіонаті України підопічні Руслана Ротаня йдуть другими, відстаючи від лідера – «Динамо» – на 4 очки й випереджають «Шахтар» на 6 пунктів. Команди вже встигли двічі зіграти у поточній першості: у першому матчі олександрійці перестріляли «гірників» з рахунком 4:3, а після зимової паузи без шансів програли 0:3.

Загалом «Шахтар» та «Олександрія» провели між собою 37 матчів у офіційних змаганнях: 26 перемог мають донеччани, 7 ігор завершилися внічию, 4 рази сильнішими були олександрійці. Загальна різниця м’ячів – 72:34. У Кубку України команди зіграли 5 поєдинків – 4 перемоги в донеччан та 1 нічия. Остання зустріч у цьому турнірі датується сезоном-2016/17, коли «помаранчево-чорні» здолали суперника на стадії 1/8 фіналу з рахунком 2:1.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають 1,75, тоді як успіх «Олександрії» оцінюють у 5,70. Нічия котирується у 3,90. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,45, тоді як тотал менше 2,5 – 1,55. Найбільше шансів забити в «Олександрії» мають Хуан Безерра (4,00) та Євген Смирний (8,00). У «Шахтаря» відзначитись можуть Кевін (2,50), Георгій Судаков та Егіналдо (обидва по 3,00).

Де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка України між «Олександрією» та «Шахтарем»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.