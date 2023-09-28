На вул. Данила Галицького тривають аварійні роботи на трамвайній колії

Через аварійні роботи на ділянці колії на вул. Данила Галицького у напрямку до вулиці Підвальної трамваї №7 та 9 тимчасово змінили маршрути. Про це 28 вересня вранці повідомила прес-служба ЛКП «Львівелектротранс».

Зокрема трамваї №7 курсують від вул. Татарбунарської до вул. Замарстинівської та в зворотному напрямку. Трамваї №9 їздять від залізничного вокзалу по вул. Вітовського, Руській, Дорошенка й зворотно до вокзалу.

Схема виконання аварійних робіт

Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації та врахувати зміну маршрутів та ускладнення в русі при плануванні поїздок. Про час відновлення руху трамваїв за звичними маршрутами повідомлять пізніше. У ЛКП «Львівелектротранс» наголосили, що аварійні роботи тривають із вечора 27 вересня безперервно.

P.S. Після 11:00 трамваї поїхали за звичними маршрутами.