Від ранку в Україні утворилися величезні черги на заправки, що спричинило дефіцит пального

Через початок війни з Росією в Україні почався ажіотаж на заправках, що спричинило зростання цін на пальне та загальний дефіцит палива. Про це під час оперативного брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Маємо спекулятивний високий попит, тому є дефіцит палива. Зараз думаємо, як вирішити ці питання, тобто, де, як і в якій кількості будемо завозити це пальне на автозаправки», – сказав Михайло Подоляк.

На автозаправках ОККО дизпальне коштує від 34 до 37 грн/л, бензин А-95 та А-92 по 36-39 грн/л та 36 грн/л відповідно, газ на заправках мережі можна купити за 19,65 грн. Крім цього, мережа ввела обмеження на пальне – не більше 20 л на одну машину.

«Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто. Прохання поставитися з розумінням також до того, що транспортні засоби вищезгаданих служб ми будемо заправляти поза чергою», – повідомляють у OKKO.

На заправках WOG дизпаливо коштує 36-37 грн/л, А-95 – майже 37 грн/л, А-95 – 37-38 грн/л, газ – 19,95 грн/л.

Заправки «Авіас» продають бензин А-95 по 35-36 грн/л, А-92 – 34,95 грн/л, дизпаливо – 33,95 грн/л, газ – 34 грн/л.

На заправках Socar бензин А-95 коштує 36 грн 94 коп./л, А-92 – 36,48 грн/л, дизпаливо – 39,98 грн/л.

У мережах заправок «Укртранснафта» дизпаливо та газ коштують по 34 грн/л, А-95 – 35,50 грн/л, А-92 – 35 грн/л.

АЗК Grand Petrol тимчасово призупинили роботу через технічні проблеми. Техпідтримка мережі працює над тим, щоб АЗС якнайшвидше відновили роботу.

Під час чергового оперативного брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що на території Львівської області встановлять додаткові колонки з пальним для заправки екстрених служб, зокрема, автомобілів швидкої допомоги та спецтехніки.

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