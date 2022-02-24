Через вторгнення Росії та введення в Україні воєнного стану серед українців почала посилюватись паніка. Від ранку 24 лютого біля банкоматів, аптек та супермаркетів утворились великі черги. Люди купують товари першої необхідності та знімають гроші на випадок збоїв у банківських системах.

ZAXID.NET зібрав інформацію про торгові мережі та розповідає, якою є ситуація з наявністю та поставкою продуктів.

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У супермаркеті «Сільпо» у центрі Львова десятки людей стоять у черзі, щоб придбати продукти. Львів’яни переживають через вторгнення Росії та вирішують про всяк випадок зробити запаси найнеобхіднішого.

Кілька десятків людей стоять у черзі, щоб купити продукти у супермаркеті «Сільпо» у центрі Львова

Люди купують продукти тривалого зберігання: крупи, консерви, сухе печиво на зразок крекеру чи печива «Марія», олію, мінеральну воду. Купують також хліб, порожні полиці з сухими рушниками та туалетним папером, а також дитячим харчуванням.

Працівники супермаркету оперативно доставляють продукти зі складу та запевняються, що їх усім вистачить. Мережа «Сільпо» налічує 325 магазинів у 60 містах України, зокрема Дніпрі, Харкові та Одесі.

«Намагаємося, щоб сьогодні максимум супермаркетів «Сільпо» працював у звичайному режимі. Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Ми на зв’язку з виробниками, щоб забезпечити постійні поставки продукції», – повідомили на офіційній сторінці «Сільпо».

У «Арсені» на площі Міцкевича у Львові люди масово купують мінеральну воду

Порожні полиці з туалетним папером та рушниками у «Арсені»

Схожа ситуація з продуктами у мережах «Арсен» та «Рукавичка». Ми відвідали магазини цих торгових мереж і, хоч не помітили там значних черг, та полиці з продуктами (крупами, мінеральною водою, туалетним папером) спорожніли.

Люди скуповують товари тривалого зберігання, на фото порожні полиці з макаронами у «Арсені»

Працівники супермаркетів подекуди не встигають докладати товар і покупці розбирають продукти просто з коробок, які виносять у торгові зали. Консультанти також закликають не панікувати та запевняють, що гречки та макаронів вистачить усім, адже товар є на складах.

«Арсени» у всіх областях працюють за звичним графіком. Мережа «Рукавичка», яка налічує 160 магазинів у 58 містах України, також запевняє, що забезпечена продуктами та оперативно доставляє товар зі складів.

Працівники «Рукавички» доставляють продукти у торговий зал

«Працюємо у звичному режимі, без відхилень. Зі складів товар виїжджає, магазини працюють у звичному режимі, враховуючи обмеження місцевих влад. Якщо є обмеження місцевої влади, то ми виконуємо їх», – повідомила ZAXID.NET комерційна директорка «Рукавички» Вікторія Нештенко. Проте вона не уточнила, у яких містах наразі діють обмеження у роботі магазинів.

У мережі «АТБ» також закликають українців не панікувати та не піддаватись паніці, запевняють, що забезпечені необхідними товарами.

«Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем», – зазначили на офіційній сторінці мережі «АТБ»

У мережі гіпермаркетів «Ашан» повідомляють, що через вторгнення російських військ із 24 лютого вони змінюють графік роботи. У Львові та Чернівцях вони працюватимуть у звичному режимі, а по усій іншій території України буде новий графік роботи із 09:00 до 18:00.

Мережа супермаркетів «Метро» повідомила, що тимчасово призупинили діяльність кількох торгових центрів у дев’яти містах України: Дніпрі, Києві, Одесі, Маріуполі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові, Чернігові, Луцьку.

Українців закликають зберігати спокій та запевняють, що продуктів вистачить усім. Магазини та супермаркети працюватимуть, якщо не буде обмежень від місцевої влади.

Нагадаємо, що раніше ми зібрали актуальну інформацію та нанесли на карту адреси укриттів у Львові, також на випадок погіршення ситуації ми зібрали інформацію про джерела з питною водою у місті.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET.