У неділю тролейбус №33 курсуватиме за зміненим маршрутом

Через благодійний велопробіг, у неділю, 9 червня, з 8:30 до 14:00 тролейбуси №33 курсуватимуть за скороченим маршрутом. Транспорт їздитиме з вулиці Грінченка до ТРЦ «Форум Львів» та у зворотному напрямку. У пресслужбі Львівської міської ради розповіли, що решта громадського транспорту курсуватиме без змін.

«Вздовж маршруту буде ситуативне перекриття руху. Відтак на час пробігу можуть виникати невеликі затримки у русі транспорту. Відповідно, транспорт може курсувати з дещо більшим інтервалом. Тож просимо пасажирів врахувати це при плануванні своїх поїздок», – пояснили в управлінні транспорту ЛМР.

Зазначимо, що 9 червня відбудеться благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Він розпочнеться у центрі міста о 10:30. Учасники марафону о 12:00 проїдуть за таким маршрутом: проспект Свободи (Оперний театр), проспект Чорновола, вулиця Липинського, вулиця Богдана Хмельницького та у зворотному напрямку.

Організаторами велопробігу є БФ «Запорука» та Арсен Мірзоян. На марафоні планують зібрати 1 млн грн на спеціалізований простір у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові. Долучитися до велопробігу можна за посиланням.