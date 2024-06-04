Олег Дунець займається деревообробкою, виробництвом тари та переробкою овочів і фруктів

Під час благодійного аукціону «Пташки перемоги» від ГО «Добро.Дій» львівський підприємець Олег Дунець придбав сертифікат на висадку в центрі Львова іменного дерева за 1,5 млн грн. Про це ідеться на Facebook-сторінці ГО.

За ці гроші придбають 100 дронів для ЗСУ.

«Надіюся, це допоможе нашим воїнам», – сказав Олег Дунець.

Олег Дунець – власник низки деревообробних підприємств у Львівській області, є членом ГО «Асоціація деревообробників і лісозаготівельників Львівщини». Також, за даними сервісу YouControl, він займається виробництвом дерев’яної тари, переробкою овочів і фруктів, вантажними перевезеннями. У минулому – депутат Кам’янка-Бузької районної ради.

ГО «Добро.Дій» засноване 6 років тому і займалося екологічними проектами, зокрема втіленням президентської ініціативи з висадки мільйона дерев в Україні. Та з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні організація проводить збори на підтримку ЗСУ. Її керівник – Ігор Дулин.

Висадити в центрі Львова іменне дерево з прізвищем вашої родини або назвою компанії можна за благодійний внесок у 60 тис. грн. Частина цієї суми іде на купівлю саджанця, а решта – на збори для ЗСУ. Висаджувати дерева і підбирати для них місце допомагають садівники Львова та управління екології ЛМР.