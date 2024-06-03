Спортсмен збирає гроші для батальйону «Свобода», який входить до складу НГУ

Майстер спорту з підводного плавання Олександр Скарлат оголосив збір на 1200 дронів-камікадзе для батальйону «Свобода». Спортсмен планує назбирати 25 млн грн. Олександр Скарлату понеділок, 3 червня, повідомив, що розіграє серед благодійників двокімнатну квартиру в Києві.

«Двокімнатну квартиру у Києві на Дніпровській набережній отримає випадковий донатор суми від 300 грн (переможця оберемо автоматично за допомогою розіграшу у monobank) Більша сума донату – більше шансів на виграш! Приєднуйтесь до збору на 1200 дронів! Допомагайте війську! Перевірте свою вдачу!», – написав Олександр Скарлат.

Долучитися до збору можна за посиланням або за номером картки 5375411217875892.

Зазначимо, що батальйон «Свобода» створили у квітні 2022 року як добровольче формування. Наразі він входить до складу четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії. «Свобода» захищала Київщину: звільняла Ірпінь, Бучу, Гостомель. Згодом батальйон брав участь у боях за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут тощо.