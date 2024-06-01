Нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів для ЗСУ

Майже всі дрони, які отримують українські військові, розробляються в Україні. Це, переважно, приватний бізнес, розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі програми Small Talk у суботу, 1 червня.

«Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку», – розповів він.

Заступник міністра заявив про те, що нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів для ЗСУ загальною вартістю в 3 млрд грн. Станом на сьогодні було укладено контракти на виготовлення близько 7 тис. дронів.

«Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і за ціною. Наразі пройшли торги, тому перевірку та кваліфікацію проходять ще 7000 «пташок». Понад 1 млрд гривень цього бюджету вже використані, і ми рухаємося цим шляхом», – повідомив він.

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. У своєму зверненні він назвав серед поточних завдань створення штатних посад для роботи з дронами, тренування, систематизацію досвіду й масштабування виробництв.