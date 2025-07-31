На найскладніше львівське перехрестя чекає часткова реконструкція

У четвер, 31 липня, у Львові стартує часткова реконструкція перехрестя вул. Сахарова – Вітовського, що передбачає покращенні пішохідної та велосипедної інфраструктури. На час робіт громадський транспорт курсуватиме зі змінами, а трамвай №3 не курсуватиме взагалі.

Роботи відбуватимуться у два етапи і триватимуть загалом 8 днів.

Перший етап: 31 липня – 3 серпня:

Зміни для автомобілів і автобусів:

парна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямку до вул. Чупринки) – перекрита, об’їзд через вул. Богуна;

парна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямку до вул. Стрийської) – перекрита, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова;

парна сторона вул. Вітовського – рух без повного перекриття;

вул. Лукіяновича – тупикова, заїзд із вул. Грабовського.

Зміни для трамваїв:

Трамвай №3 – не курсує;

Трамвай №9 – скорочений до вул. Мушака (Академія мистецтв);

Трамвай №4 у напрямку до Залізничного вокзалу курсуватиме через вул. Франка – пл. Соборну – пл. Митну – вул. Підвальну – пл. Ринок – вул. Коперника, а в зворотньому – без змін.

Другий етап: 4 – 7 серпня

Зміни для автомобілів і автобусів:

непарна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямку до вул. Вітовського) – перекрита, об’їзд через вул. Чупринки – Вербицького;

непарна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямку вул. Коперника) – перекрита, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова;

непарна сторона вул. Вітовського (у напрямку до пл. Франка) – перекрита, об’їзд через вул. Героїв Майдану – Коперника.

Зміни для трамваїв:

Трамвай №3 – не курсує;

Трамвай №9 – скорочено до вул. Мушака (Академія мистецтв);

Трамвай №4 у напрямку до вул. Вернадського курсуватиме в об’їзд через вул. Бандери – вул. Коперника – пл. Ринок – вул. Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. Франка, а в зворотному напрямку – без змін.

Через ці обмеження місто підсилить автобусні маршрути. Зокрема, на час зупинки трамвая №3 (31 липня – 7 серпня) автобус №45 курсуватиме частіше та змінить маршрут, щоб їхати через вул. Франка та Вітовського. Також посилять контроль за роботою маршрутів №9, №21, №41 та №48 – за потреби кількість автобусів тут збільшать.

Нагадаємо, більше про проєкт часткової реконструкції перехрестя вул. Сахарова – Вітовського читайте у матеріалі ZAXID.NET.