Птахів планували переправити до Румунії

Через кордон на Буковині намагалися незаконно перевезти чотирьох рідкісних папуг. Птахів виявили в салоні автомобіля. Перевізник не надав необхідних документів для переміщення через кордон живих тварин, тому папуг вилучили.

Водій намагався вивезти птахів в Румунію через пункт прикордонного пропуску «Порубне – Сірет». Митники виявили тварин під час огляду автомобіля, повідомляє Чернівецька митниця. Як з’ясувалося, чоловік не мав необхідних дозвільних документів для переміщення живих тварин, що охороняються міжнародним законодавством. Для перевірки зміг лише надати паспорти птахів.



«Згідно з предʼявленими ветеринарно-санітарними паспортами, папуги належать до роду Ara, види якого включено до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Відповідно до цієї Конвенції, будь-яке переміщення тварин через кордон можливе лише з дозволами, що підтверджують їхнє походження та забезпечують належні умови транспортування. Якщо таких документів немає – то це є порушенням митного законодавства», – додали на митниці.

Також під час оформлення митного протоколу працівники митниці запідозрили, що і в паспортах на папуг вказані неправильні відомості. Адже там було зазначено, що птахи належать до виду ararauna (синьо-жовтий ара). Однак їхня окраса має інші кольори. До якого виду належать птахи – встановлять під час розслідування.



За фактом переміщення рідкісних папуг через кордон митники склали протокол на водія про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Чоловік заплатить штраф в розмірі 5100 грн, а птахів конфіскують і передадуть у спеціалізовані установи.