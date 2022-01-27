Аварія трапилася поблизу перехрестя вул. Городоцька – Кульпарківська

У Львові поблизу перехрестя вул. Городоцька – Кульпарківська трапилась аварія з чотирма автомобілями. Через ДТП рух у районі приміського вокзалу перекритий. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та автомобілямі Hyundai і Subaru, а також службове авто поліції Renault Dokker. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП травми отримали семеро осіб.

Аварія трапилася у четвер, 27 січня, близько 14:00, на перехресті вул. Городоцька – Кульпарківська. За інформацією патрульної поліції Львівщини, аварія сталася за участі чотирьох автомобілів.

Фото патрульної поліції та Варти-1

Як видно з оприлюднених очевидцями фото, у аварії пошкодились два легковики, службовий автомобіль поліції та мікроавтобус, який від удару перекинувся на бік. На місці працює поліція. Наразі не відомо, чи є у аварії постраждалі.

Пізніше у поліції повідомили, що внаслідок автозіткнення травми отримали семеро осіб. Наразі дані всіх учасників ДТП, а також кількість травмованих та їхні діагнози уточнюють. На місці події працюють слідчі.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілями Hyundai, Subaru та службовим автомобілем поліції Renault Dokker. Семеро учасників ДТП доставлені до лікарні, їхні діагнози наразі уточнюють», – повідомили у поліції.

Через ДТП рух від приміського вокзалу до перехрестя вул. Городоцька – Кульпарківська тимчасово перекритий.

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