Через ДТП у с. Нагірне на Львівщині ускладнений рух трасою Київ-Чоп
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
До теми
Внаслідок зіткнення автомобілів на дорогу вилилося пальне
Ввечері 5 серпня в селі Нагірне Стрийського району трапилася ДТП, що заблокувала проїзд міжнародною трасою М06 Київ — Чоп.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Як повідомили о 17:45 у патрульній поліції Львівської області, на трасі біля с. Нагірне зіткнулися автомобілі Volvo та Toyota.
«Рух перекритий! На проїзну частину розлилося паливо. На місце скеровані необхідні служби. Врахуйте вказану інформацію», – повідомили у поліції.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні організували реверсний рух.
Після очищення дорожнього полотна рух трасою відновили, приблизно через годину після аварії.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET