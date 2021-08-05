Внаслідок зіткнення автомобілів на дорогу вилилося пальне

Ввечері 5 серпня в селі Нагірне Стрийського району трапилася ДТП, що заблокувала проїзд міжнародною трасою М06 Київ — Чоп.

Як повідомили о 17:45 у патрульній поліції Львівської області, на трасі біля с. Нагірне зіткнулися автомобілі Volvo та Toyota.

«Рух перекритий! На проїзну частину розлилося паливо. На місце скеровані необхідні служби. Врахуйте вказану інформацію», – повідомили у поліції.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні організували реверсний рух.

Після очищення дорожнього полотна рух трасою відновили, приблизно через годину після аварії.