Поліцейський автомобіль Renault Duster врізався в Škoda Octavia, яка повертала з траси

У четвер, 5 серпня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Оброшино сталася ДТП за участю автомобіля Škoda Octavia та службового автомобіля львівських поліцейських Renault Duster. Внаслідок аварії постраждали четверо людей – водій та пасажирка Škoda Octavia, а також двоє поліцейських з Renault Duster.

За свідченням очевидців, аварія сталася близько 12:30 на трасі Львів-Самбір-Ужгород між селами Оброшино і Ставчани. В автомобіль Škoda Octavia, який рухався у напрямку Ставчан і повертав з траси вліво до ресторану «Козачок», на швидкості в’їхав поліцейський автомобіль Renault Duster, який їхав у тому ж напрямку.

В ДТП постраждали водій та пасажирка Škoda Octavia, а також двоє поліцейських фото Назара Дмитровича)

За даними Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждали 46-річний водій та 37-річна пасажирка Škoda Octavia, мешканці села Ставчани. Їх госпіталізували з травмами голови та забоями. З черепно-мозковими травмами доправили до лікарні двох поліцейських, вік яких 35 та 27 років, які їхали в Renault Duster. Усіх постраждалі перебувають у лікарні швидкої допомоги Львова.

Наразі не відомо, чи поліцейське авто їхало з увімкнутими проблисковими маячками. У поліції не коментують ДТП, оскільки справою займається ДБР.