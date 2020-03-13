Польща закриває свої кордони для в'їзду іноземців

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкі оголосив у країні стан епідемічної загрози, відтак від завтра, 14 березня, Польща вводить низку заборон і обмежень, повідомляють Wiadomosci.onet.pl.

Такі обмеження передбачають:

тимчасову заборону на в'їзд до Польщі іноземців, яка почне діяти в ніч з суботи на неділю;

відновлення контролю на всіх кордонах Польщі, в тому числі з країнами ЄС, від опівночі з суботи, 14 березня, на неділю.

Міжнародні повітряні та залізничні сполучення призупинять в ніч з суботи на неділю. Після перетину кордону польські громадяни будуть скеровані на 14-денний карантин.

Від опівночі з п’ятниці на суботу обмежать діяльність торгових центрів.

Тимчасово припиняють роботу ресторанів, пабів, клубів, барів і казино. Ресторани можуть обслуговувати клієнтів за допомогою послуги доставки.

Продуктові магазини, банки, аптеки, сфера обслуговування продовжать працювати.

Вводиться заборона на зібрання понад 50 людей.

Нагадаємо, з 13 березня Словаччина також заборонила в’їзд іноземцям. У Чехії запровадили надзвичайний стан та закривають кордони з 16 березня.

Додамо, що з 15 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземців. Усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися додому.