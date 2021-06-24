Грецький туроператор повідомив про фінансові труднощі і призупинення турів

Грецький туроператор Mouzenidis Travel оголосив про призупинення обслуговування турів з України до 26 червня. У четвер в компанії анонсували продовження цього терміну до 31 липня. Через це у Греції залишились понад 500 українців, які придбали тури в компанії, повідомили в прес-службі МЗС.

«Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агентством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину», – ідеться в повідомленні МЗС.

Повідомляється, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими зможуть повернутись українці.

Водночас раніше – ще 17 червня – в українському офісі Mouzenidis Travel повідомляли, що її клієнти, які зараз перебувають у Греції, можуть отримати туристичні послуги у повному обсязі – ідеться про проживання у заброньованих готелях та зворотні авіарейси. Тим же клієнтам, чиї тури ще не почались, пропонували перебронювати їх на вересень або на літній сезон 2022 року за тими ж цінами, що вони їх придбали.

«До ситуації, що склалась, українські офіси Музенідіс не мають жодного стосунку і, на жаль, ніяк на її вирішення не можуть кардинально вплинути», – ідеться в повідомленні керівника українського представництва Mouzenidis Travel Альберта Ованесяна.

Альберт Ованесян також повідомив, що вони звернулись до Mouzenidis Travel Greece із листами про відшкодування витрат українським клієнтам, що їх мають розглянути упродовж 10 днів. Якщо ж грецька сторона відмовиться, то кошти стягуватимуть через суд у Салоніках.

Компанія Mouzenidis Travel заснована у 1995 році і є лідером у напрямку Греції. Компанія орієнтується на туристів з України, Білорусі, Молдови, Латвії, Сербії, Казахстану та Росії. Саме на обмеження на польоти в Росії, звідки більшість клієнтів туроператора, а також на карантинні обмеження у туристичному сезоні 2020 року послались у компанії як на причину фінансових проблем.

Загалом у групу Mouzenidis входить близько 20 компаній, серед них – авіаперевізник Ellinair. У групі кажуть, що інші компанії продовжують свою роботу.

Для отримання допомоги в Греції українським туристам потрібно звертатися на цілодобові «гарячі лінії» Посольства України в Афінах: +306932765606 та Консульства України в Салоніках: +306907962985.