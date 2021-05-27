Загалом з бюджету на придбання «пакунків малюка» та виплату грошової компенсації виділили 2,5 млрд грн

Держава зазнала збитків понад 129 млн грн, через неконкурентну закупівлю «пакунків малюка». Як повідомили в Рахунковій палаті, впродовж трьох років бюджетні кошти витрачалися на оплату послуг міжнародного посередника, під виглядом проектів міжнародної технічної допомоги, яка фактично не здійснювалась.

«Матеріальна шкода заподіяна унаслідок надлишково сплачених бюджетних коштів, які неправомірно спрямовані на оплату послуг міжнародного посередника і неповернуті до місцевого і державного бюджетів», – йдеться у повідомлені.

Про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідальний за проведення аудиту – заступник Голови Рахункової палати Андрій Майснер. Звіт та рішення за результатами аудиту опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.

Впродовж 2018–2020 років мали реалізовуватися два проекти міжнародної технічної допомоги (МТД), в рамках яких мали закупити «пакунки малюка». У 2018–2019 роках Україна фінансувала ці проекти за рахунок коштів державного бюджету.

Загалом впродовж цього періоду з державного бюджету на придбання «пакунків малюка» та виплату грошової компенсації виділили 2,5 млрд грн. За ці кошти придбані 587 тис. «пакунків малюка» та виплачена грошова компенсація їх вартості для понад 83 тис. малюків. Потреба в «пакунках малюка» та виплата грошової компенсації їх вартості забезпечена на 94%. При цьому аудитори встановили, що 84% коштів (2,1 млрд грн) були використані за відсутності прозорої системи закупівлі та в неконкурентний спосіб.

«Фактично, через відсутність закону, який би регулював питання залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги, а також внаслідок дій та бездіяльності посадових осіб низки органів виконавчої влади держава не отримала у 2018–2020 роках на закупівлю «пакунків малюка» жодної копійки, жодних послуг чи робіт на безоплатній та безповоротній основі як міжнародну технічну допомогу», – зазначається у повідомлені.

ОДА і Мінсоцполітики за відсутності міжнародної технічної допомоги надлишково сплатили міжнародному посереднику 45,5 млн грн, які неправомірно отримано ЮНОПС (управління ООН з обслуговування проектів) як оплата послуг з управління проектом (реалізації проекту). Такі послуги мали бути оплачені лише в разі фактичного надання Україні міжнародної технічної допомоги.

«Україна не отримала за три роки жодної міжнародної технічної допомоги, але під її виглядом бюджетними коштами оплачені посередницькі послуги. При цьому не були проведені публічні процедури закупівлі. Це призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 129 млн грн», – наголосив Андрій Майснер.

Протягом зазначеного періоду також чотири рази змінювався вміст «пакунку малюка» – асортимент розширено з 25 до 35 найменувань, а кількість предметів з 30 до 91 одиниці. При цьому перелік товарів не є вичерпним, в ньому відсутні теплі речі, встановлені також факти неповної комплектації «пакунків малюка».

Аудит також виявив, що 124 тис. осіб, діти яких народились у зазначений період, взагалі не отримали такої допомоги з державного бюджету. Це, зокрема, пов’язано з тим, що видача пакунків на дітей, народжених з 24 жовтня до 31 грудня 2020 року, мала здійснюватися протягом січня–березня 2021 року. Ще майже 15 тис. дітей в Донецькій області отримували грошову компенсацію у розмірі 3,25 тис. грн за рахунок обласного, а не державного бюджету.

«Крім того, з початку року не отримали допомогу більше 90 тис. батьків дітей, народжених протягом січня-квітня 2021 року, оскільки станом на 12 травня 2021 року «пакунки малюка» не закуплені. Це свідчить про неефективне використання бюджетних коштів і порушення прав отримувачів допомоги», – розповіли у Рахунковій палаті України.

Як інформував ZAXID.NET, «пакунки малюка» батькам новонароджених дітей почали безкоштовно видавати у вересні 2018 року. Їх може отримати кожна родина впродовж місяця після народження дитини. Для цього треба тільки подати заявку у пологовому будинку або у відділення соціального захисту за місцем проживання.

29 липня минулого року уряд затвердив суми грошових виплат замість «пакунку малюка». Згодом, Мінсоцполітики опублікувало алгоритм отримання компенсації коштів замість «пакунку малюка».

При цьому Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму «пакунок малюка», яку замінили грошовими виплатами.

Зрештою, Верховна Рада відмовилася від монетизації «пакунку малюка».