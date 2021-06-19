Кількість постраждалих, які отруїлися в двох харківських ресторанах, зросла до 67 людей. Серед них – 14 дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в суботу, 19 червня.

«З підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів. Проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що люди масово отруїлися після відвідування ресторанів «Якіторія» і «Мафія». Останній має з «Якіторією» спільну кухню. Два заклади закрили на перевірку.

За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я Світлани Горбунової-Рубан, хворі 16 червня у двох ресторанах їли суші.

Усім госпіталізованим тоді пацієнтам поставили діагноз – ентероколіт.