Попередній діагноз – гастроентероколіт середнього ступеня важкості

У Харкові отруїлися щонайменше 25 людей. Усіх потерпілих госпіталізували, а два ресторани міста закрили на перевірку. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Так, станом на 12:00 17 червня до лікарень Харкова звернулися 19 дорослих та 6 дітей зі скаргами на отруєння у громадських закладах.

Всі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз – гастроентероколіт середнього ступеня важкості.

У Харківському обласного лабораторному центрі повідомляють, що фахівці вже почали розслідування цього інциденту.

Як повідомляє «Суспільне», до двох ресторанів на вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка у Харкові прийшли співробітники Держпродспоживслужби. Заклади припинили приймання відвідувачів.

За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я Світлани Горбунової-Рубан, хворі 16 червня у двох ресторанах їли суші. Посадовиця зазначила, що загалом на погане самопочуття поскаржилися 34 людини – 22 дорослих та 12 дітей.

Як інформував ZAXID.NET, раніше У смт Сергіївка Одеської області зареєстрували масове захворювання на гастроентероколіт у дитячому закладі санаторного типу. Тоді захворіли 30 дітей віком від 15 років.