У ресторані «Якіторія» заявили, що готові компенсувати витрати на лікування постраждалих

Кількість постраждалих, які отруїлися у двох харківських ресторанах, зросла до 57 осіб, повідомила у п’ятницю, 18 червня, заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Загалом кількість постраждалих зростає щогодини, зазначає місцевий сайт Newsroom.

За словами Світлани Горбунової-Рубан, 55 хворих перебувають у лікарнях міста й області, двоє – на амбулаторному лікуванні. Відомо, що люди масово отруїлися після відвідування ресторанів «Якіторія» і «Мафія». Останній має з «Якіторією» спільну кухню.

За словами чиновниці, всім постраждалим медики поставили діагноз «ентероколіт», стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.

«Місць у харківській лікарні не вистачило, тому чотирьох пацієнтів уже відправили на лікування до Валківської ЦРЛ. Серед пацієнтів є діти від чотирьох років. У 19-й лікарні зараз перебуває мама з п’ятирічною дитиною. Постраждали цілі сім’ї», – сказала Горбунова-Рубан і додала, що пацієнтам проводять детоксикацію і ставлять крапельниці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що велика частина відвідувачів замовляла суші з лососем. В «Якіторії» вже проходить внутрішня перевірка.

Зараз в «Якіторії» з’ясовують, що могло спровокувати масове отруєння. Вже перевірили документи від постачальників курки і яєць, вони повністю відповідають заявленим вимогам.

«З приводу продуктів, зараз чекаємо аналізи з лікарні, а потім з лабораторій. Всі продукти ресторану відразу ж після дзвінків потерпілих були відправлені на перевірку», – розповіли в прес-службі «Якіторії» журналістам Newsroom.

У компанії стверджують, що підтримують зв'язок з медиками і з усіма постраждалими, а також готові компенсувати витрати на лікування потерпілих. Мережа японської кухні також проводить внутрішнє розслідування і обіцяє зробити все можливе, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому.