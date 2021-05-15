Окупаційні війська в ОРДО з 17 по 22 травня проведуть «військові навчання»

Російські найманці Донбасі, які контролюють так звану «ДНР» та «ЛНР», 14 травня оголосили про проведення «контрольного збору» жителів ОРДО, зарахованих до «мобілізаційного резерву». Про це пишуть «Новини Донбасу» з посиланням на розпорядження ватажка окупаційної адміністрації ОРДО Дениса Пушиліна.

Як повідомляється, у «документі», який підписаний Пушиліним, буде проведено «контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають в запасі» і техніки на пункти попереднього збору з 17 по 18 травня».

Мета збору – «контроль наявності громадян, які перебувають в запасі і приписані до військових частин, комплектування підрозділів мобілізаційного резерву».

Окремим пунктом так званому «міністерству внутрішніх справ ДНР» доручено сприяти «в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, в разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин».

Про аналогічні «навчання» оголосило й угруповання «ЛНР». Вони пройдуть спільно з «ДНР». З 17 по 21 травня бойовики «ЛНР» запланували проведення навчальних зборів, в яких можуть взяти участь близько 3 тис. осіб.

Окупаційні війська в ОРДО з 17 по 22 травня проведуть «навчання», в яких будуть задіяні незаконні збройні формування. Захід позиціонується як «перевірка ефективності спільних дій різних структур» в разі «можливих зовнішніх загроз з боку України».

До слова, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із послами «Великої сімки», Швеції та ЄС заявив, що перемовини політичних радників «Нормандської четвірки» та Тристоронньої контактної групи перебувають у «затяжній стагнації».