Андрій Єрмак провів зустріч з послами G7, Швеції та ЄС щодо мирного процесу на Донбасі

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із послами «Великої сімки», Швеції та ЄС заявив, що перемовини політичних радників «Нормандської четвірки» та Тристоронньої контактної групи перебувають у «затяжній стагнації». Про це у четвер, 13 травня, повідомив Офіс президента.

Як розповіли у відомстві, Андрій Єрмак охарактеризував поточну ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, як «затяжну стагнацію».

За словами керівника ОП останнім часом на фронті збільшилась кількість випадків застосування ворогом важкої артилерії, а Україна і надалі втрачає військових.

Саме тому українська сторона запропонувала радникам «Норманді» провести термінову відеоконференцію або зустрітись очно.

Окрім того, Єрмак вважає, що активізації мирного врегулювання допомогло б долучення до Нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань. Останні могли б займатись питанням «кластерів» щодо імплементації Мінських угод.

Керівник Офісу президента також закликав «Велику сімку» звернутись до Росії із закликом провести черговий саміт в Нормандському форматі.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Російська Федерація не виконує Мінських домовленостей і стабільно намагається вийти з перемовин стосовно врегулювання ситуації на сході України.