У імпортованому салаті виявили небезпечного в сільському господарстві шкідника

Через небезпечного шкідника у Львові вилучили 10 тонн свіжого листя салату, який імпортували з Нідердандів.

Як повідомили у середу, 5 лютого, у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області, управління фітосанітарної служби затримало вантаж свіжого салату (партія 10,4 тонни), що надійшов із Королівства Нідерландів та експортувався через Польщу.

«Під час фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення Львова у вантажі виявлено карантинний організм, обмежено поширений на території України – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, фахівці ухвалили рішення про застосування до вантажу відповідних фітосанітарних заходів та повернення його до країни-експортера.

Західний квітковий трипс (наукова назва – Frankliniella occidentalis) є поширеним шкідником у сільському господарстві та ландшафтному садівництві. Ця комаха атакує різні рослини, завдаючи шкоди їхнім пагонам, бутонам, квіткам та плодам, викликаючи сріблясті чи темні плями на листях, деформацію бутонів та квіток, а також викликаючи пожовтіння та висихання листя.