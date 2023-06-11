На Львівщині вирує негода

Через негоду у Львівській області без електропостачання опинилися 39 населених пунктів. У Львівській обласній військовій адміністрації у неділю, 11 червня, повідомили, що 16 сіл знеструмлені повністю, а 23 частково. Зокрема, у Дрогобицькій громаді через пориви вітру проблеми з електрикою у дев'яти селах. У Жовківській громаді частково знеструмлені шість сіл і повністю три.

«По 2 населені пункти повністю знеструмлені у Сколівській, Радехівській та Самбірській громадах.Часткове знеструмлення також у Старосамбірській, Самбірській, Сколівській, Бориславській, Яворівській громадах. Над відновленням електропостачання на Львівщині працюють 24 бригади ПрАТ "Львівобленерго" у складі 103 осіб. Залучили 36 одиниць техніки», – повідомили у прес-службі ЛОВА.

Мешканців Львівщини закликають повідомляти про пошкоджені електромережі за номерами 0-800-30-15-68 (цілодобово, безплатно), 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Крім цього, можна звернутися на «Гарячу лінію «Львівобленерго» за посиланням.

Нагадаємо, що негода спричинила паводок у Дрогобицькому та Стрийському районах. Вода затопила приблизно 100 домогосподарств, готелі, магазини та автомобілі. Крім цього, через підтоплення пошкоджені дороги та зруйновані мости. У Східницькій громаді все ще тривають рятувальні роботи.