Формулу вивели, а грошей бракує. Через недосконалий розрахунок державної освітньої субвенції у квітні вчителі Львівщини можуть отримати нижчі зарплати. Профільне Міністерство внесло у формулу показники, що не стосуються розміру платні. Це і призвело до дефіциту коштів.

Наприклад, у березні на картку вчительки початкових класів Яворівської ЗОШ №2 Уляни Глови прийшло 15% авансу – орієнтовно 1500 грн. Джерел підробітку, каже педагогиня, обмаль, а брати репетиторство – ні часу, ні бажання немає.

«У січні й лютому ми отримали 100% зарплати. Тому, коли надійшов такий аванс, всі насторожились. Розумієте, в колективі є вчительські родини, які просто не мають іншого доходу. Хочемо мати достойну заробітну плату», – розповідає жінка.

До нижчих надходжень із квітня готуються і педагоги Новояворівщини. У школі №3 вже радяться, що робити далі. Поки сказати важко.

«Середня заробітна плата у вчителя, з усіма нарахуваннями, становить орієнтовно 7 тис. грн. Нижча ще не прийшла. Думаю, мови про те, що хтось у нашому закладі після такого звільнятиметься, не буде. Працюватимемо так, як і до цього. Бо куди йти?», – зазначає директор Новояворівської ЗОШ №3 Володимир Гірка.

Причина нестачі грошей, вважають тамтешні районні освітяни, в недосконалій Формулі розподілу освітньої субвенції. Коштів у львівських громадах бракує через кілька коефіцієнтів, які в розрахунок внесло Міністерство освіти. Серед них – площа ОТГ та щільність населення. Кількість грошей подекуди рахували без шкіл сільської місцевості, через що виник борг. Це не відповідає показникам, необхідним для визначення Фонду оплати праці вчителів.

«Є ще інший коефіцієнт – поділ класів. Ті, де навчається понад 28 учнів, діляться на групи, відтак нам бракує мінімум 25 ставок», – додає начальник відділу освіти Новояворівської міської ради Михайло Дорош.

Тепер по кількадесят мільйонів гривень потребують вчителі Яворівської, Новояворівської та Золочівської громад.

«Ми спілкувалися з заступниками міністра, самим міністром, із представником освіти ЛОДА і тамтешнім фінансовим відділом. Вони вже шукають частину коштів, аби закрити заробітну плату вчителям. Також місцеві громади повинні знайти гроші, щоб наші педагоги отримали зарплату. А ще потрібно зібрати усіх представників різних рівнів: місцевих громад, обласного керівництва, профільного міністерства, аби разом вирішити цю ситуацію», – каже народний депутат України Павло Бакунець.

Якщо ж вирішення не знайдуть, педагоги Львівщини знову писатимуть в Міністерство освіти. Зазначимо, що із проханням змінити Формулу розрахунку державної субвенції вчителям ще в жовтні минулого року до профільного відомства звернулась Профспілка працівників освіти і науки України.

Нагадаємо, що 20 січня Кабмін ухвалив рішення для зростання заробітних плат вчителів на 20%.

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