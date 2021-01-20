20 січня Кабінет Міністрів ухвалив рішення для зростання заробітних плат вчителів на 20% вже цього місяця. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки новій тарифній сітці зарплати вчителів зростуть на 20% січня.

Збільшити тарифну сітку в уряді вирішили через розрив між ставкою працівника 1-го тарифного розряду та мінімальною зарплатою, яка з вересня була 5 тис. грн, а з січня вже 6 тис. грн.

Посадовий оклад молодого вчителя без категорії з 1 січня 2021 року буде становити 4 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року — 6 461 грн, що на 1 076 грн більше, ніж з вересня 2020 року.

Денис Шмигаль додав, що уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн.