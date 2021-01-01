Із початком 2021 року у житті українців настала низка змін. Зокрема, від 1 січня збільшилися тарифи на деякі комунальні послуги, також зросли зарплати та частково – пенсії. Однак не лише це.

ZAXID.NET розповідає про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.

Заробітна платня

Із 1 січня 2021 року зросла мінімальна зарплата – з 5 тис. до 6 тис. грн у місячному вимірі. Це перше підвищення зарплати, заплановане цьогоріч. Із 1 грудня вона має зрости до 6,5 тис. грн.

Від показника мінімальної зарплати залежать величини податків і зборів, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів.

Пенсії

Унаслідок підвищення мінімальної зарплати відбувся перерахунок пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Він стосується людей, що досягли 65-річного віку та мають 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років – для жінок.

Мінімальна пенсія для таких пенсіонерів зросла з 2100 до 2 400 грн.

Прожитковий мінімум

Розмір загального прожиткового мінімуму, до якого прив’язаний розрахунок різних соціальних виплат, пільг, суми єдиного податку, становить 2 189 грн. Він зріс 1 грудня 2020 року, тож у січні 2021-го залишився без змін.

Водночас прожитковий мінімум для окремих груп населення змінився. Зокрема, для дітей віком до шести років сума з 1 січня становитиме 1 921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір такого мінімуму більший – 2 395 грн.

Для працездатних осіб з 1 січня цей показник становитиме 2 270 грн, для непрацездатних – 1 769 грн.

Показники прожиткового мінімуму заплановано збільшити також у ліпні та грудні.

Податки

Зі збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму пов’язане збільшення податків для фізичних осіб-підприємців.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів І-ІІІ груп з 1 січня зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць або 3960 грн за квартал.

Єдиний податок для ФОПів І групи становитиме 227 грн (10% від нового прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Водночас до травня 2021 року для підприємців цієї групи запроваджені податкові канікули.

Єдиний податок для ФОП ІІ групи – 1200 грн (20% від нової мінімальної зарплати).

Тарифи

Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 січня – це 1,68 грн за кВт/год. Раніше уряд скасував «пільговий тариф» по 90 коп. за кВт/год, який діяв за умови споживання до 100 кВт/год.

Тарифи на природний газ для населення у січні також зросли, порівняно з груднем. У кожного постачальника вони є різними. Найбільший постачальник за кількістю абонентів на Львівщині – «Львівгаз збут». Його ціна на газ у січні становить 9,9 грн за 1 м3.

Із 1 січня на Львівщині також збільшили тариф на доставку газу – до 2,016 грн із ПДВ за 1 м3.

Вартість гарячої води, централізованого тепло- та водопостачання у Львові поки залишається на старому рівні, проте невдовзі ймовірно тарифи зміняться. Зокрема, тариф «Львівводоканалу» може зрости з 20,844 грн до 22,67 грн за 1м3.

Субсидії

Від початку року в Україні обіцяли почати перевіряти усіх, хто звернеться по отримання соціальної допомоги. До того, як призначити соцдопомогу, дані про кожного, хто потребує пільг, перевірятимуть згідно з даними різних реєстрів.

Інформація про кожного прохача потрапить на спеціальну платформу, на якій можна буде побачити: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо. На основі цієї інформації ухвалюватимуть рішення про субсидії.

Документи

Із 1 січня зросла вартість оформлення біометричних паспортів, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання.

Вартість паспорта громадянина України у формі картки зросла з 345 грн до 363 грн (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 грн до 489 грн (до 10 робочих днів).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон тепер стане у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів (нині 682 грн), або у 1046 до семи робочих днів (нині 1034 грн).

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.

Біометричний паспорт громадянина України вперше при досягненні 14-річного віку при оформленні до 20 робочих днів буде і надалі безкоштовним.

Кредити

1 січня набув чинності закон, згідно з яким фінансові установи повинні розкривати повну вартість мікрокредитів – позик, які менші за мінімальну зарплату у шість тисяч гривень, та короткострокових запозичень терміном дії до одного місяця.

Фінансові компанії зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами з усіма без винятку витратами клієнта. Зокрема такі вимоги стосуються і реклами позик.

Максимальна планка штрафів та пені – це тепер подвійна сума кредиту. При чому таке обмеження заборонено збільшувати за домовленістю сторін, навіть якщо така умова передбачена в угоді.