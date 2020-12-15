У вівторок, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2021 рік. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 289 нардепів.

Законопроект підтримали 225 депутатів «Слуги народу», 12 з «Батьківщини», 21 депутат із «За майбутнє», 20 з групи «Довіра» і 11 позафракційних. ОПЗЖ та «Європейська солідарність» проголосували проти, «Голос» утримався.

Передбачені бюджетом видатки

Законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

Сам бюджет на 2021 передбачає, що найбільші витрати підуть на соціальну політику та підтримку економіки. Мінсоцполітики має отримати 312,4 млрд грн, а Мінфін – 217,1 млрд грн. На охорону здоров’я держава планує виділити 162,7 млрд грн. Трохи менше – на освіту та оборону.

На Верховну раду закладено 2,5 млрд грн, ДУС – 3,1, Секретаріат КМУ – 3 (включаючи загальнодержавні видатки та кредитування), Мін'юст – 15,5, Державну судову адміністрацію – 15,7 та на Верховний суд 2,4 млрд грн.

Міністерству закордонних справ у бюджеті на наступний рік виділили 5,4 млрд грн.Силовики отримають потужну фінансову підтримку від держави. На МВС планують витратити 98,3 млрд грн, Офіс Генпрокурора – 11,5, ДБР – 2,5, Управління держохорони – 1,7 млрд грн.

Що стосується оборонного блоку були побоювання, що урізатимуть фінансування Міноборони, але на наступний рік закладено 117,6 млрд. грн. У 2020-му бюджет передбачав 117 млрд грн. Тобто грошей на розвиток чи збільшення зарплат військових не передбачено.

Головне управління розвідки фінансуватиметься на рівні 4 млрд грн, на РНБО планують витратити 251 млн грн, на СБУ – 15 млрд, на Службу зовнішньої розвідки – 4 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у 2021 році буде можливість збільшити видатки на деякі галузі.

Пенсії та заробітні плати

Заплановане на 1 січня підвищення мінімалки до 6000 грн на місяць залишилося в силі, а от від липневого зростання до 6500 грн уряд відмовився і переніс його аж на грудень наступного року.

З одного боку, це зменшить надходження від податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ, яким, зокрема, фінансується і Пенсійний фонд, фінансування якого через це урізали на 8,5 млрд грн.

Проте залишить суттєві суми в обороті підприємств, які не витрачатимуть ці кошти на фонд оплати праці – для підвищення зарплат.

Прожитковий мінімум у 2021 році також зросте двічі - з 1 липня до 2294 грн, з 1 грудня - до 2393 грн.

Документом встановили мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1769 грн, з 1 липня – 1854 грн, з 1 грудня – 1934 грн.