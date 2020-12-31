Дванадцять найочікуваніших фільмів 2021 року.

Рік був, м'яко кажучи, непростий. Такий не забудеш. Тож давайте разом подивимось, що ми пережили!

ZAXID.NET відібрав декілька десятків новин, якими запам'ятався цей рік. Новини, щоб попишатися, посміятися або згадати важливі моменти 2020-го. Просто тисніть кнопку «Почати»/«ще раз» і ностальгуйте.

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