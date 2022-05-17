Згідно з правилами ПДР, автомобілі не можна паркувати ближче за 5 метрів біля контейнера

Луцькі муніципали проводитимуть рейди для встановлення водіїв, які паркуються біля сміттєвих контейнерів. Для цього з 17 травня працівники перевірятимуть двори на Соборності, Кравчука та Домни Гордіюк, оскільки саме на цих вулицях є найбільше скарг про неможливість доїзду сміттєвозів до сміттєвих контейнерів.

Про перевірки попередили в департаменті муніципальної варти Луцької міськради у вівторок, 17 травня. Зазначається, що від мешканців Луцька надходять скарги про неможливість доїзду сміттєвозів до контейнерів з сміттям. Це стосується дворів на проспекті Соборності, вулицях Домни Гордіюк та Кравчука. Доїзд до контейнерів блокують деякі водії, які паркують біля них свої автомобілі.

Зазначимо, що згідно з пунктом 15.10 ПДР (зупинка і стоянка), водіям заборонено паркувати свої автомобілі ближче, ніж за п'ять метрів від сміттєвого контейнера.

Рейди будуть проводити з 07:00 до 18:00. «Мета – виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, котрі припаркували ближче п'яти метрів від контейнерних майданчиків. Через невчасний вивіз відходів не тільки утворюється сміттєзвалища, але й унеможливлюється робота комунальних служб міста», – йдеться у повідомленні.

Мешканців міста просять повідомляти про подібні випадки за номерами 067 000 0 679 та 066 102 1 102.