Найбільше аварійних відключень електроенергії – у Долинській та Яремчанській громадах

Внаслідок погіршення погоди в Івано-Франківській області зафіксовані аварійні вимкнення світла. Наразі повністю знеструмлено 6 населених пунктів і 7 – частково.

Як повідомили 22 грудня у Прикарпаттяобленерго, через посилення вітру найбільше аварійних відключень електроенергії – у Долинській та Яремчанській громадах.

«Попри те, що енергетики вже приступили до робіт з відновлення електропостачання, знеструмлень може побільшати у зв’язку з посиленням вітру та сильним снігом у Карпатах», – інформують в обленерго і просять в разі аварійних вимкнень подавати заявку про відсутність світла на сайті або за телефоном: 0 800 50 40 20.

За повідомленням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 22 грудня в Івано-Франківську та області очікується посилення південно-західного вітру до 25-30 м/с, а в Карпатах сильний сніг.