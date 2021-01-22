Перевірка приміщення лікарні швидкої допомоги тривала майже дві години

У п’ятницю, 22 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. З медзакладу майже на дві години евакуювали понад тисячу людей. Перевірка не виявила жодних небезпечних предметів.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, анонімне повідомлення про замінування близько 12:40 надійшло до рятувальників, які передали цю інформацію у поліцію. На місце виїхали кінологи, вибухотехніки, представники інших спецслужб, які оглянули приміщення. Для безпеки пацієнтів з приміщення лікарні вивели більше тисячі осіб.

У прес-службі лікарні ZAXID.NET уточнили, що лежачих пацієнтів лікарні не виводили – лише персонал та відвідувачів.

фото поліції Львова

Правоохоронці обстежили лікарню та прилеглу територію, однак не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Особу зловмисника встановлюють.