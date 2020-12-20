У неділю, 20 грудня, у місті Новояворівськ на Львівщині поліцейські затримали 33-річного місцевого мешканця за неправдиве повідомлення про замінування місцевого нічного клубу.

У поліції Львівщини повідомили, що близько 6:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з нічних клубів у місті Новояворівськ закладено вибухівку. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи,слідчі. Під час обстеження будівлі клубу та прилеглої території небезпечних чи підозрілих предметів не знайшли.

Чоловіка вже затримала поліція (фото поліції)

Поліцейські вже встановили, хто надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) ККУ. Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін до шести років.