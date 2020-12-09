У будинку на Панча, 5, окрім квартир, розташовані офіси

Поліцейські встановили зловмисника, який повідомив про замінування багатоповерхівки на вул. Панча у Львові. Це 27-річний львів’янин, мешканець цього будинку, який був у нетверезому стані.

Сьогодні, 9 грудня, о 5:35 він подзвонив на 102 і сказав, що в п'ятому під’їзді багатоповерхівки на вулиці Петра Панча, 5 у Львові закладено вибухівку. Вибухотехніки, кінологи та слідчі обстежили приміщення та прилеглу територію. Але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Через дві години поліцейські встановили особу аноніма – це 27-річний львів’янин, який був у стані алкогольного сп’яніння.

Особу жартівника встановили через дві години (фото поліції)

За ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) йому загрожує до шести років позбавлення волі. Суд обере підозрюваному запобіжний захід.