Галицький районний суд Львова виніс вирок організатору та ще трьом працівникам незаконного покерного клубу. Суд призначив їм покарання у вигляді 2,7 млн грн штрафу (по 680 тис. грн кожному).

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, із березня по жовтень 2024 року незаконні азартні ігри проводили у клубі спортивного покеру Freezeout Club на вул. Ставропігійській у Львові. Правоохоронці викрили керівника, двох дилерів та пособника. Обвинуваченими у справі були Ірина Сахарута, Олексій Кошелєв, Борис Горбач, Олександр Гашпер.

Обвинувачені є раніше не судимими, під час засідання суду визнали свою провину у вчиненні кримінального правопорушення (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Справу розглянув суддя Олександр Кітов, який дослідив усі матеріали справи та визнав усіх чотирьох обвинувачених винних у кримінальному правопорушенні, призначивши кожному по 680 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною із організацією та проведенням азартних ігор, строком на три роки. Вирок ще можна оскаржити.