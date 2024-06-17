Покерний клуб діяв з лютого по травень 2021 року

Городоцький районний суд визнав винним Миколу Задорожного у незаконній організації азартних ігор і оштрафував на 170 тис. грн. Обвинуваченому також на рік заборонили брати участь в організації азартних ігор. У вироку йдеться, що Микола Задорожний з села Корналовичі на Самбірщині разом з двома спільниками з лютого до травня 2021 року організували платні покерні турніри.

За матеріалами справи, Микола Задорожний шукав приміщення, де проводили ігри, приймав на роботу у покерний клуб, розподіляв прибутки, формував фінансові звіти. Обвинувачений разом зі спільниками регулярно проводив азартні ігри за участь в яких стягували плату. У вироку йдеться, що учасники клубів могли грати в борг. Злочинну групу викрили 28 травня 2021 року.

Під час судових засідань Микола Задорожний повністю визнав свою провину, розкаявся. Він розповів, що разом з двома друзями організував незаконний «невеликий покерний клуб на один стіл, оскільки самі любили грати в покер». Клуби відбувалися два-три рази на тиждень.

Суддя Ольга Ференц визнала винним Миколу Задорожного у незаконному проведенні азартних ігор (ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 203-2 ККУ), оштрафувала на 170 тис. грн й на рік заборонила займатися організацією лотерей чи азартних ігор. Крім цього, обвинувачений має сплатити за судові експертизи 10,2 тис. грн. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Зазначимо, що у 2023 році суддя Ольга Ференц також оштрафувала на 170 тис. грн уроджененця села Ралівка Ростислава Бобака, який був спільником Миколи Задорожного.