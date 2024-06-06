БЕБ та прокуратура провели обшуки у нелегальних покерних клубах

Шестеро мешканців Львова отримали підозри у нелегальній організації покерних клубів. Чоловіки орендували два нежитлові приміщення та встановлювали там необхідний покерний реквізит. За участь у клубі організатори брали оплату. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 6 червня, розповіли, що для конспірації затримані проводили нібито турніри зі спортивного покеру.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили покерні столи, пачки колод карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію. Орієнтовна вартість вилученого, в тому числі готівкових коштів становить понад 1,2 млн грн», – повідомляють у прокуратурі.

У Бюро економічної безпеки зазначають, що шестеро чоловіків отримали підозру за статтями про незаконну організацію азартних ігор групою осіб (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 28 ККУ). Їм загрожує штраф та позбавлення права обіймати певні посади. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину.