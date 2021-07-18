Під час негоди в Київській області загинули двоє людей, ще одну людину госпіталізували. Під час грози на них впали дерева, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в неділю, 18 липня.

Це сталося в селах Гаврилівка та Сухолуччя напередодні о 16:00 через дощ та пориви вітру. Загалом в області рятувальники прибрали чотири повалені дерева.

Зокрема, через негоду станом на 18 липня знестурмлений 101 населений пункт в трьох областях – в Київській (53), Житомирській (35) та Чернігівській (13).

За даними Укргідрометценту, 18 липня температура на Київщині становитиме 32°C – 35°C тепла, вдень також можливі дощі.

Дощитиме в області і наступного дня, 19 липня. Крім того, температура повітря знизиться – синоптики прогнозують до 28°C тепла вдень та 19°C вночі.