Через падіння дерев під час негоди на Київщині загинули двоє людей
Ще одну людину госпіталізували
Під час негоди в Київській області загинули двоє людей, ще одну людину госпіталізували. Під час грози на них впали дерева, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в неділю, 18 липня.
Це сталося в селах Гаврилівка та Сухолуччя напередодні о 16:00 через дощ та пориви вітру. Загалом в області рятувальники прибрали чотири повалені дерева.
Зокрема, через негоду станом на 18 липня знестурмлений 101 населений пункт в трьох областях – в Київській (53), Житомирській (35) та Чернігівській (13).
За даними Укргідрометценту, 18 липня температура на Київщині становитиме 32°C – 35°C тепла, вдень також можливі дощі.
Дощитиме в області і наступного дня, 19 липня. Крім того, температура повітря знизиться – синоптики прогнозують до 28°C тепла вдень та 19°C вночі.