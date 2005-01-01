Через погану погоду посівна кампанія в Україні розпочнеться не раніше, ніж 10 квітня

Раніше посівна стартувала наприкінці березня, однак нині через холоди її відтермінували

Цьогоріч, порівняно із минулим роком, початок весняно-польових робіт в Україні затримується. Оптимальні терміни сівби ярих ранніх і пізніх культур ще не втрачено, проте вони будуть обмежені 2-3 тижнями. Про це розповіла керівниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко, інформує АПК-Інформ.

«Є такий показник, як середньобагаторічні строки посіву ярих культур. Якщо розглянути дані за 20 років, то посів ярого ячменю на півдні України тривав в період з 25 по 29 березня. А тепер в Херсонській області ще раніше почали сіяти, але з огляду на складні погодні умови припинили. Що стосується решти території країни, оптимальними строками сівби є період до 10 квітня, а в північних і північно-західних областях (Волинська, Житомирська) — взагалі до 13-17 квітня», — заявила Тетяна Адаменко.

«Можна сказати, що оптимальних строків ще не втрачено, проте для нашої країни завжди краще сіяти якомога раніше», — пояснила експертка.

За словами Тетяни Адаменко, старт весняної посівної залежить від прогрівання і ступеня зволоження ґрунту, чого, за даними Укргідрометеоцентру, варто очікувати не раніше 10 квітня в південній частині країни, а в північних регіонах — до 20 квітня.