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Наразі прощання відбувається у Першому театрі на вул. Гнатюка

У понеділок, 23 листопада, у Львові відбувається прощання з режисером Романом Віктюком. В зв’язку із цим буде ситуативне перекриття за рухом похоронної процесії. Про це повідомили у патрульній поліції.

Нагадаємо, сьогодні на Личаківському цвинтарі поховають Романа Віктюка. Перед цим попрощатися із режисером можна буде у церкві святого Андрія на пл. Соборній та у Першому театрі, що на вул. Гнатюка. Прощання у театрі відбуватиметься з 10:00. Після цього приблизно о 13:30 планується перенесення труни до церкви святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

Фото ZAXID.NET

О 14:30 із площі Соборної похоронна процесія має вирушити до Личаківського цвинтаря, де Романа Віктюка поховають поруч із батьками у родинному гробівці, що розташований на полі №70. Чин похорону планують розпочати о 15:00. До слова, родина просила усіх, хто хоче віддати останню шану відомому режисерові, дотримуватися карантинних обмежень.

Зазначимо, що з 12 години на сторінці ZAXID.NET у Facebook буде відбуватися онлайн-трансляція прощання.

Нагадаємо, народний артист України та Росії Роман Віктюк помер у вівторок, 17 листопада у Москві у віці 84 років. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Навчався у Державному інституті театрального мистецтва у Москві. Деякий час працював у Львові в Театрі юного глядача. Також працював у різних театрах, зокрема у Одесі, Києві, Таллінні, Твері, Вільнюсі, Саратові, Казані та Ризі. у 1991 році створив у Москві театр свого імені, де був головним режисером та художнім керівником. У Львові спільно із Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем заснував творче об’єднання Фонд Мазоха. Часто був гостем та учасником українських фестивалів та театральних проектів. Є постановником близько 200 вистав. Лауреат низки премій, зокрема театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф» та міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.