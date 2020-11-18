Гробівець родини Віктюків на Личаківському кладовищі

Романа Віктюка планують поховати у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові. Такою була остання воля видатного театрального режисера, уродженця Львова. На Личаківському кладовищі є родинний гробівець родини Віктюків, де поховані батьки режисера.

Після того, як стало відомо про смерть режисера, у театрі Романа Віктюка повідомили, що похорон мав би відбутися у Львові, але на сторінці театру зазначено, що деталі прощання та похорону будуть повідомлені згодом. До слова, режисер ще за життя висловлював бажання бути похованим поруч із батьками.

Питання транспортування тіла мають вирішити на міждержавному рівні. Тож наразі ще нема офіційної інформації про те, коли у Льввоі пройдуть похорони Романа Віктюка.

Нагадаємо, народний артист України та Росії Роман Віктюк помер у вівторок, 17 листопада у Москві у віці 84 років. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Навчався у Державному інституті театрального мистецтва у Москві. Деякий час працював у Львові в Театрі юного глядача. Також працював у різних театрах, зокрема у Одесі, Києві, Таллінні, Твері, Вільнюсі, Саратові, Казані та Ризі. у 1991 році створив у Москві театр свого імені, де був головним режисером та художнім керівником. У Львові спільно із Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем заснував творче об’єднання Фонд Мазоха. Часто був гостем та учасником українських фестивалів та театральних проектів. Є постановником близько 200 вистав. Лауреат низки премій, зокрема театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф» та міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.