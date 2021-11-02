З НВК "Південний" вивели 800 людей

З трьох торгових центрів Львова евакуювали відвідувачів та працівників через анонімне повідомлення про замінування.

Інформація надійшла о 12:30, повідомляють у поліції. Зараз проводиться евакуація з King Cross Leopolis, «Інтерсіті» на пр. Чорновола і торгово-виробничого комлексу «Південний». Вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення ТРЦ.

«У ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» було евакуйовано 250 відвідувачів та 450 працівників, у ТВК «Південний» – близько 370 відвідувачів та 430 працівників. Правоохоронці обстежують приміщення усіх трьох центрів та прилеглі території», – розповіли у поліції.

Варто зазначити, що у двох з цих закладів – King Cross Leopolis та «Південний» – працюють центри вакцинації.

Нагадаємо, за неправдиве повідомлення про замінування (ч. 1 ст. 259 ККУ) передбачено до шести років позбавлення волі.