Аварійна бригада "Львівводоканалу" ліквідовує аварію

У неділю, 31 березня, львівські трамваї №3, 8 і 9 курсуватимуть за зміненими маршрутами з 15:00 до завершення руху. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За інформацією від ЛКП «Львівелектротранс», трамвай №3 курсуватиме від Аквапарку до Академії мистецтв, трамвай №8 – від Академії мистецтв до вул. Вернадського, трамвай №9 – від вул. Торф’яної до Погулянки.

На вул. Івана Франка, 25 стався витік води через прорив мережі, роботи з ліквідації аварії впливають на рух трамваїв.