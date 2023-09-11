Один поїзд також зупинятимуться в Чернівцях, замість Ворохти

«Укрзалізниця» повідомила, що через проведення ремонтних робіт, деякі поїзди кілька днів не курсуватимуть до Рахова і Ясіні. Останньою зупинкою буде станція «Івано-Франківськ». Зміни стосуються частини залізничних рейсів, які йдуть напрямку Карпат. Пасажирів просять врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна – Делятин «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування кількох поїздів в період 19-22 вересня. Ремонт проводять для того, щоб до сезону зимових перевезень підвищити швидкість курсування пасажирських поїздів, повідомили в Укрзалізниці в понеділок, 11 вересня.

Так, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні. Один залізничний рейс також курсуватиме лише до Чернівців, а не до Ворохти. Зміни стосуються наступних рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ – Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса – Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

крім того, поїзд №130/129 Полтава – Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ – Ворохта – Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

️Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ – Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня – вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів – Київ – вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.