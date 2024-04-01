Із 1 квітня на вулиці Банковій у Луцьку розпочалася реконструкція котельного обладнання, яка триватиме до 1 червня. Через це мешканці центральних вулиць міста на два місяці залишились без гарячого водопостачання. Про це повідомили на Facebook-сторінці ДКП «Луцьктепло».

«Виконання робіт заплановано впродовж квітня-травня із відновленням подачі гарячої води для споживачів котельні орієнтовно із 1 червня», – зазначають в установі.

Як уточнили ZAXID.NET у «Луцьктепло», постачання гарячої води припинили на вул.Словацького, 12, Винниченка, 31 і 31б, а також до будівель Луцького слідчого ізолятора, Управління СБУ у Волинській області, ГУНП у Волинській області та спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву плавання.

Додамо, що реконструкцію котельного обладнання виконують у межах контракту «Реконструкція котелень – заміна пальників» за інституційної та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. На ці роботи банк виділив два млн євро, ще 20% покриває бюджет Луцької громади.