У середу, 20 березня, із 6:00 до кінця доби не буде води у шести селах біля Львова. Це пов’язано із переключенням новозбудованого водопроводу в мікрорайоні «Липові Роси» діаметром 500 мм довжиною 1,1 км. Про це повідомляє ЛКП «Львівводоканал».

Упродовж дня води не буде у селах:

Солонка;

Підсадки;

Поршна;

Липники;

Зубра;

Ков'ярі.

Після завершення робіт вуличну водопровідну мережу промиють, тому можливе забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

«На час проведення ремонтних робіт і промивки просимо зробити необхідний запас води», – додали у «Львівводоканалі».