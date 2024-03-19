«Львівводоканал» попередив мешканців шести сіл про відключення води
Мешканців просять зробити запаси
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У середу, 20 березня, із 6:00 до кінця доби не буде води у шести селах біля Львова. Це пов’язано із переключенням новозбудованого водопроводу в мікрорайоні «Липові Роси» діаметром 500 мм довжиною 1,1 км. Про це повідомляє ЛКП «Львівводоканал».
Упродовж дня води не буде у селах:
- Солонка;
- Підсадки;
- Поршна;
- Липники;
- Зубра;
- Ков'ярі.
Після завершення робіт вуличну водопровідну мережу промиють, тому можливе забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
«На час проведення ремонтних робіт і промивки просимо зробити необхідний запас води», – додали у «Львівводоканалі».
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