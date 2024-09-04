Ремонтні роботи на пункті пропуску «Устилуг – Зосін» триватимуть до 30 листопада

На кордоні з Польщею в районі пункту пропуску «Устилуг – Зосін» до 30 листопада триватимуть ремонтні роботи, у зв'язку з чим на вказаній ділянці обмежили проїзд транспорту окремими смугами руху. Про це повідомили у Державній митній службі України.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала ремонт МАПП «Устилуг – Зосін» на ділянці в'їзду в Україну. Будівельники проводитимуть монтажні роботи на покрівлях навісу, мережах водовідведення, огородженнях, а також на дорожньому покритті.

«Це вимагає часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску. Радимо врахувати інформацію під час планування подорожі чи логістики доставки товару. За проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року», – інформують митники.

Додамо, що через МАПП «Устилуг – Зосін» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн – на виїзд з України (у порядку електронної черги). Дізнатися про їх накопичення у чергах перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби.