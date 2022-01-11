З лютого поїзд Івано-Франківськ – Стрий курсуватиме за звичним маршрутом

Львівська залізниця повідомила про тимчасову зміну маршруту поїзда № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ. Через ремонтні роботи на залізничній колії кінцева зупинка поїзда буде у Моршині, повідомила прес-служба Львівської залізниці у вівторок, 11 січня.

Тимчасові зміни у маршруті поїзда Івано-Франківськ – Стрий діятимуть 11 та 12 січня, а також впродовж з 24 по 27 січня. Причина зміни маршруту – поточний ремонт залізничного мосту.

«У зв’язку з проведенням робіт із поточного ремонту моста на перегоні Стрий – Моршин зазнає тимчасових змін маршрут руху приміського поїзда № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ», – йдеться у повідомленні прес-служби Львівської залізниці.

Львівська залізниця планує завершити ремонт до кінця січня, після чого маршрут поїзда буде відновлено.