З'явилась додаткова можливість потрапити на Різдво до Львова

У вівторок, 4 січня, ввечері Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків, більшість з яких – у західному напрямку, на потяги, що відправляються у середу, 5 січня. Таке рішення ухвалили через підвищений попит.

Додаткові квитки з'явилися на таких напрямках:

з Києва та Харкова – додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку – 240 місць до Карпат;

з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно – до 500 місць додатково.

Квитки можна купити на сайті booking.uz.gov.ua та в офіційному чат-боті «Укрзалізниці», де також можна отримати кешбек 10% при оплаті карткою Visa.

Крім того, додано вагони в поїзд № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.

За інформацією «Укрзалізниці», у новорічно-різдвяний період її послугами вже скористався понад мільйон пасажирів.